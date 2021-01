Is dit de nieuwe coupe van Zlatan Ibrahimovic?

Zou dit een grap zijn van de 39-jarige voetballer of is dit echt zijn nieuwe coupe? Het eerste is het meest waarschijnlijke. Zaterdagavond stond Ibrahimovic nog met lange haren in San Siro, waar AC Milan met 0-3 verloor van Atalanta. Ibrahimovic kwam nauwelijks in de wedstrijd voor. In 2005, als speler van Juventus, ging Zlatan al eens even met een kale coupe door het leven. Het lijkt er sterk op dat het plaatje op Instagram gefotoshopt is.



AC Milan, koploper in de Serie A, speelt dinsdagavond (aftrap 20.45 uur) tegen stadgenoot en aartsrivaal Inter in de Coppa Italia, dus dan weten we meer.