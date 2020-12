Is dit het knulligste eigen doelpunt van het jaar?

Kansen voor Donny van de Beek na blessure­zor­gen ManUnited

9:53 Manchester United heeft in de aanloop naar het beslissende duel met RB Leipzig in de Champions League nogal wat blessurezorgen. Manager Ole Gunnar Solskjaer vreest dat hij dinsdag in Duitsland niet kan beschikken over Edinson Cavani en Anthony Martial. Beide aanvallers vielen zaterdag geblesseerd uit tijdens het gewonnen competitieduel met West Ham United (1-3).