Is Matteo Berrettini klaar voor dé stunt tegen Nadal?

Aankomend finaleweekend in New York staat grotendeels in het teken van debutanten. Naast Berrettini gaan ook Daniil Medvedev en Grigor Dimitrov in hun ontmoeting voor een eerste finale op een grandslamtoernooi. Toch is de als nummer 24 geplaatste Berrettini van de vier halve finalisten met afstand de meest verrassende naam.



De Romein kende wegens een enkelblessure een onzichtbare voorbereiding op deze US Open. Berrettini kwam alleen in actie op het masterstoernooi van Cincinnati, waarin hij werd uitgeschakeld in de eerste ronde. Het gravel- en grasseizoen verliep een stuk beter voor de 23-jarige Italiaan, met titels in Boedapest (gravel) en Stuttgart (gras).



Zonder echte competitieve voorbereiding sloeg Berrettini zich deze US Open via zeges op onder andere Richard Gasquet en Andrei Roeblev naar de kwartfinale. Daarin wachtte een spannende vijfsetter met Gaël Monfils, die Berrettini in een tiebreak naar zich toe wist te trekken (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6 (5)). De Italiaan sloeg toe op zijn vijfde matchpoint tegen een vermoeide Monfils.