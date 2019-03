Isner stopt opmars van Canadees toptalent en staat in finale Miami

Van Persie in rijtje met Appel, Lenstra, Wilkes en Kuyt?

21:03 Het interlandvoetbal is weer achter de rug, door met de competitie. Aan de hand van de leukste en opvallendste feitjes van statistiekenbureaus Opta en Gracenote blikken we vooruit op de 27ste speelronde in de eredivisie. Zo kan Robin van Persie in een mooi rijtje komen, terwijl kaartenkoning Tom Beugelsdijk zal proberen om voorlopig nog geen gedeeld record te pakken.