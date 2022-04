Jack Ansems doet aanval op gevestigde orde in de springsport: ‘Mijn leerlingen luisteren beter nu ik zelf presteer’

Springruiter Jack Ansems probeert deze week tijdens het NK in Deurne tussen de gevestigde elite te nestelen, net zoals tijdens Indoor Brabant. Eigenlijk had de 35-jarige stalhouder uit Sint-Oedenrode de hoop op een carrière in de top al opgegeven. Totdat Fliere Fluiter op zijn pad kwam.