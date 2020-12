James Wade zorgt voor sensatie met 9-darter, maar verliest wel

Na een voortvarende start te hebben gemaakt in zijn derderondepartij tegen Stephen Bunting, raakte James Wade het bij een 2-0 voorsprong in sets helemaal kwijt. Zijn gemiddelde zakte tot onder de 90 en het werd gelijk, toen The Machine in de tweede leg plots een 9-darter uit de hoge hoed toverde. Wade zelf gaf - zoals we hem kennen - geen krimp, maar kon voor een leeg Alexandra Palace wel op applaus rekenen van zijn tegenstander.



Het was alweer de tiende uit de WK-historie en voor Wade de derde in een major. Wat betreft 9-darters op televisie komt de ervaren Engelsman op gelijke hoogte met Anderson. Enkel Raymond van Barneveld (5), Adrian Lewis (ook 5), Michael van Gerwen (7) en Phil Taylor (11) gooiden er meer voor het oog van de camera's.



Het mocht overigens niet meer baten voor de als zevende geplaatste Wade. Hij verloor uiteindelijk vier sets op rij en moest zo, ondanks de perfecte leg gegooid te hebben, buigen voor Bunting. Voor Wade is net als vorig jaar de derde ronde het eindstation.