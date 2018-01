Janus van Kasteren beleeft 'prachtige dag' en finisht als dertiende

Janus van Kasteren, Wouter de Graaff en Richard Mouw eindigden als dertiende (op 58.15 van Villagra). Het trio in de Renault Front K520 klom in het klassement naar de elfde positie. Direct na afloop van de special had de 31-jarige Dakar-debutant uit Veldhoven dan ook alle reden om enthousiast zijn verhaal af te steken. ,,Het was een prachtige dag voor ons. Het ging werkelijk perfect. We hebben in het begin een lekke band gehad en verder niets.’’