Jarige Kournikova (40) geniet tegenwoordig van de anonimiteit

Hoe Anna Kournikova tegenwoordig haar dagen slijt? Dat antwoord gaat Google je niet geven. Over het huidige leven van de voormalig tennisster, vandaag jarig, is maar weinig te vinden. Ook al omdat ze zelf de stilte verkiest.

Zestien weken geleden plaatste Anna Kournikova voor het laatst iets op Instagram: een filmpje waarin ze zit te kletsen met haar anderhalf jaar oude dochter Mary. Het zijn dat soort gezinstafereeltjes waar haar 1,7 miljoen volgers het tegenwoordig voornamelijk mee moeten doen. Terwijl je misschien juist zou verwachten dat de extraverte Russin, die twintig jaar geleden de internationale sport in vervoering bracht, het tijdperk van de sociale media zou omarmen. Maar Kournikova leidt een leven in de betrekkelijke anonimiteit. Met haar partner Enrique Iglesias en hun drie kinderen, behalve Mary is er ook de tweeling Nicholas en Lucy, woont ze in Miami. De openbaarheid zoekt het stel zelden op, bij grand slams schittert Kournikova al jaren door afwezigheid.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kournikova werd wereldberoemd als de ‘winless superstar’. De knappe tennisster haalde de kranten met haar blote buik en korte rokjes, in plaats van haar resultaten. Al werd dat in de loop van de tijd ook overdreven. Een toernooi won Kournikova in het enkelspel inderdaad nooit, maar ze haalde op 16-jarige leeftijd wel de halve finale van Wimbledon, stond op plek 8 van de wereldranglijst en won twee keer de Australian Open in het dubbelspel. Maar ze werd inderdaad vele malen rijker en populairder door haar sponsordeals en fotoshoots. Hordes mannen waren in de ban van Kournikova, die daar - in een ander tijdperk dan het huidige - dankbaar gebruik van maakte en zelfs handig op inspeelde. Rond de eeuwwisseling verdiende geen atlete ter wereld zo veel geld als Kournikova.

Volledig scherm Anna Kournikova in 1998 bij de US Open. © REUTERS

Op toernooien was Kournikova de grote publiekstrekker. In tabloid The Sun stond was ze tijdens Wimbledon standaard de ‘page three girl’. Al die aandacht kwamen haar sportieve prestaties niet ten goede. ,,Ik voelde de druk als mensen zeiden: jij bent te mooi om te kunnen tennissen. Ik kon amper bewegen van de nervositeit en angst op de baan”, vertelde ze ooit.

‘Anna Kournikova’ was inmiddels ook een computervirus geworden, niet toevallig omdat ze wereldwijd de meest gebruikte zoekterm was. Er is een type koffie dat haar naam draagt, en de combinatie aas koning in het poker heet ‘een Anna Kournikova’.

Op haar 22ste stopte ze met tennis, ingegeven door aanhoudende rugproblemen. Ze deed wat modellenwerk en televisieklussen en was betrokken bij enkele goede doelen. Zo zette ze zich in Rusland in voor betere voorlichting over HIV. En is Kournikova al lange tijd ambassadeur van een charitatief netwerk, dat zich bezighoudt met de gezondheid van kinderen wereldwijd. Maar ze gaf aan geen moment te willen missen van het opgroeien van haar kinderen, en is dus veelal thuis, in Miami. Ze geniet van de rust, die ze tijdens haar carrière zelden had.

Volledig scherm Anna Kournikova in 2003 in actie op de Australian Open. © ANP

Volledig scherm Anna Kournikova in 2008. © AFP