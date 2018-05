Jarry klopt ook Haase en wint op Melkhuisje

Haase was de titelverdediger in Hilversum. Hij miste de eerste wedstrijd van het evenement omdat hij nog actief was op het graveltoernooi van Rome. De Hagenaar werd vervangen door Tallon Griekspoor, die verloor van Alexander Boeblik uit Kazachstan. Haase verloor vrijdag zelf van de Spanjaard Guillermo Garcia-López.