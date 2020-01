Jaspers voor 21ste keer de sterkste bij NK driebanden

Overzicht | Gemert geeft voorsprong uit handen bij koploper OSS’20, EFC grijpt naast periodeti­tel

16:47 In het eerste amateurvoetbalweekend van 2020 leek Gemert op weg naar een zege op bezoek bij lijstaanvoerder OSS’20, maar liep het uiteindelijk toch nog verkeerd af voor de zwartwitten. EFC kon beslag leggen op de periodetitel, maar won met ‘slechts’ 1-0 van Beerse Boys. De ploeg uit Eersel had drie goals nodig. Dat en meer in het overzicht amateurvoetbal.