Jean-Julien Rojer (40) emotioneel na titel dubbelspel Roland Garros: ‘Blij dat ik dit nog heb meegemaakt’

Jean-Julien Rojer heeft samen met Marcelo Arévalo het dubbeltoernooi van Roland Garros gewonnen. In een zeer spannende wedstrijd, waar het duo meerdere matchpoints tegen kreeg, werd het uiteindelijk 6-7 7-6 6-3 in het voordeel van de Nederlander en de El Salvadoriaan.

Pas in de derde set was de eerste break van de partij een feit en dat bleek de beslissing. Rojer (40) bedankte zijn familie, overgekomen uit Curaçao, voor de steun. Hij realiseerde zich dat het vrij uniek is op zijn leeftijd nog een Grand Slam te winnen. ,,Ik ben blij dat ik dit nog heb meegemaakt. Ik weet ook dat ik ouder word en weet niet hoelang ik dit soort geweldige toernooien nog kan spelen. Het is bijzonder.”

Voor Rojer betekent de overwinning dat zijn carreer-slam bijna compleet is. Na de winst op Wimbledon in 2015 en de US Open in 2017 is het de derde keer dat de Nederlander een grand slam wint in het ongemengd dubbelspel. In Australië gaat Rojer volgend jaar proberen om het kwartet te vervolmaken

„Ik heb vaker een grandslamfinale gewonnen, maar de laatste is natuurlijk altijd de mooiste”, aldus Rojer. ,,Op de volgende die nog komen gaat na uiteraard. Deze wedstrijd was echter apart. Het was voor mij eigenlijk een eer om in zo’n partij te spelen, zo mooi vond ik de wedstrijd.”

Rojer en Arévalo kregen aan het begin van de wedstrijd meerdere breekpunten tegen. Dankzij goed serveerwerk werden deze echter weggewerkt. Zo bleef de eerste set op service gaan tot het 6-6 stond. In de tiebreak hadden Dodig en Krajicek vanaf het begin de overhand. Een dubbele fout van Arévalo op een erg ongelukkig moment bezorgde Dodig en Krajicek vier setpunten. Bij de derde poging was het raak. Dodig en Krajicek wonnen de tiebreak met 7-4 en grepen de eerste set.

Servicegeweld houdt aan

De tweede set was lange tijd een kopie van de eerste set. Beide duo’s waren sterk op de eigen service en zo kabbelde de wedstrijd voort naar een stand van 6-5. Rojer en Arévalo serveerden om in de wedstrijd te blijven, maar de service van Rojer liep niet goed. Daardoor kregen Dodig en Krajicek de eerste breakpoints van de wedstrijd.

Volledig scherm Rojer in actie tijdens de finale. © AFP

Dit waren meteen ook matchpoints. Drie keer kregen Dodig en Krajicek de kans om de wedstrijd te beslissen, maar Rojer en Arévalo wilden van opgeven niets weten. Het duo bleef knokken en sleepte de game binnen, waardoor opnieuw een tiebreak nodig was.

Toch gingen Dodig en Krajicek met vertrouwen de tiebreak in. Het duo won de laatste drie servicegames zonder een punt te verliezen, maar begon de tiebreak met de eerste dubbele fout van de partij. Het bleef bloedstollend spannend met minibreaks over en weer en de nodige prachtige punten.

Dankzij een goede service van Arévalo kwamen hij en Rojer op een 6-5 voorsprong en dus was er ineens de kans om de wedstrijd helemaal gelijk te trekken. Deze kans grepen Rojer en Arévalo met beide handen aan. Dankzij een uitstekende volley van Rojer werd de set binnengehaald. Zonder dat Rojer en Arévalo ook maar één breakpoint hadden gecreëerd in de wedstrijd, stond het 1-1.

Beslissende set

In de derde game van de beslissende set leek de eerste break van de wedstrijd dan toch tot stand te komen, maar opnieuw serveerde Rojer zich uit de problemen. Het was 15-40 voor Dodig en Krajicek, maar vanaf dat moment pakten Rojer en Arévalo vier punten op rij en dus was iedereen nog altijd perfect op de eigen service.

Bij een 3-2 voorsprong kregen Arévalo en Rojer eindelijk de eerste breekkansen. Rojer deed meteen wat de tegenstanders nalieten. Met een schitterende forehand winner werd de eerste break van de wedstrijd gerealiseerd. Vervolgens werden er geen fouten gemaakt, waardoor Arévalo op 5-3 voor de wedstrijd mocht serveren. Dit deed de man uit El Salvador erg overtuigend. Het werd 40-0 en dus waren er drie matchpoints. Bij de eerste poging was het raak.

Volledig scherm Marcelo Arévalo (r) en Jean-Julien Rojer vieren hun overwining. © AP