Jean-Julien Rojer wint tweede duel op ATP Finals wel

Novak Djokovic klopt Stefanos Tsitsipas tijdens ATP Finals en mag nu wél naar de Australian Open

Novak Djokovic is de jacht op zijn zesde titel op de ATP Finals begonnen met een overwinning op de Griek Stefanos Tsitsipas. De Serviër was in Turijn met 6-4 7-6 (4) te sterk voor de Griek, die hij begin deze maand op het masterstoernooi van Parijs ook al had verslagen. En ook uit Australië kwam goed nieuws voor hem.

