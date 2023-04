Jeffrey de Zwaan na thriller tegen Dolan naar tweede ronde in München, ook Berry van Peer plaatst zich

Lang leek de 27-jarige De Zwaan af te stevenen op een vroege exit bij het Euro Tour toernooi in München. The Black Cobra zag Brendan Dolan snel op een 3-0 voorsprong komen. Maar bij een 4-1 achterstand begon de ervaren Dolan enkele dubbels te missen en profiteerde De Zwaan direct. De nummer 94 van de wereldranglijst kwam terug tot 5-5 en liet vervolgens de zaal ontploffen met een knappe 150-finish voor de winst: 6-5.

Ook Berry van Peer heeft zonder problemen de tweede ronde bereikt. De Nederlander was aan de oche in München met 6-1 te sterk voor Nederlandse Amerikaan Jules van Dongen.

De 26-jarige Van Peer bouwde in zijn duel met Van Dongen snel een voorsprong op, mede dankzij een indrukwekkende 130-finish in de derde leg. De nummer 159 van de PDC wereldranglijst noteerde over het hele duel een indrukwekkend gemiddelde van 97.21 en had een finishpercentage van liefst 75 procent. Van Dongen kon niet in de wedstrijd komen, creëerde weinig kansen op de dubbels en gooide slechts 83.97 gemiddeld.