Joris Otten hoopt in een tweedehands kano naar de Olympische Spelen te gaan

Een abces in zijn rug bedreigde even zijn carrière. Maar slalomkanoër Joris Otten (24) uit Helmond knokt zich weer leeg om zijn grote doel te verwezenlijken.

Een nieuwe slalomkano kost 2500 euro. Otten kocht een gebruikte boot. “Ik moest er toch nog 1500 euro voor betalen”, zegt hij aan de telefoon vanuit Augsburg, waar volgende maand het WK plaatsvindt. “Een enorm bedrag voor mij. Ik ga het wereldbekercircuit af in een autootje uit 2003.”

Hij woont in een appartementje in de Franse Pyreneeën. Nam de woning over van zijn zus Maartje Otten, die vlak voor het afgelopen EK naar Tsjechië verhuisde. Zij doet ook aan slalomkanoën. “Praag heeft een wildwaterbaan”, zegt Otten. “Net als Pau, waar ik woon.”

Quote Ik was 14 en begon te dromen over meedoen aan de Olympische Spelen. Joris Otten

Otten keek op tv in 2012 voor het eerst bewust naar het olympisch kanoën. “Je bent 14, en je begint te dromen over meedoen aan de Olympische Spelen. Alleen al de emoties die de spelen oproepen. Na verloop van tijd wordt de droom het doel. Want je krijgt in de gaten dat het haalbaar is. Ja, ook door de op te schonen lijsten. Eén slalommer per land naar de spelen. De eerste 13 landen op het WK plaatsen zich. Op het afgelopen EK was ik individueel 21e , het twaalfde land. Dat motiveert.”

Volledig scherm Joris Otten droomt van de Olympische Spelen. © Privéfoto

Hij kreeg vorig jaar een ruginfectie. Een huidziekte was er de oorzaak van. Een operatie volgde. “Schrikken”, aldus Otten, die in coronatijd online de studie journalistiek volgde. “Of het zwaar was? Mensen in Oekraïne hebben het zwaar.”

De huidziekte lijkt inmiddels onder controle. Otten richt zich vol op de Olympische Spelen van 2024. Er is op het EK 2024 één ticket voor Parijs beschikbaar. Eerder worden tijdens het WK 2023 in Londen dus 13 tickets verdeeld. Maar Otten maakt zich zorgen. “Geld”, zegt hij. “Ik moet alles zelf betalen. De reis, het verblijf. De inschrijfkosten. Bij het WK betaal je zelfs voor de scheidsen. Eind dit jaar is er een andere wedstrijd in Londen. Ik zou er graag aan deelnemen. Om alvast te wennen aan het WK-parcours. Elke baan heeft zijn eigen heikele punten. Maar ik weet niet of ik tegen die tijd nog genoeg geld heb om naar Londen te gaan.”

Quote Het gevoel in de boot valt moeilijk uit te leggen, soms lijkt het dat je vliegt. Joris Otten

Zijn ouders ondersteunen hem, en hij heeft een paar sponsors. “Daar ben ik erg dankbaar voor”, aldus de kanoër. “Maar er kan altijd wel wat bij.” Otten traint in de wedstrijdloze winter 15 keer per week. “Je vraagt je wel eens af je het nog wil”, zegt-ie. “Het is goed om je dat zo nu en dan af te vragen. Blijf je scherp door. Elke keer luidt het antwoord: já. Ik stap elke dag met plezier in de boot. Het gevoel valt moeilijk uit te leggen. Soms lijkt het dat je vliegt.”