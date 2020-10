Judoka Jur Spijkers: Vissend door de judoloze maanden

De naam van Jur Spijkers is al bijna acht maanden verbonden aan een bijzonder gegeven. De Tilburgse zwaargewicht is namelijk de laatste judoka die op internationaal niveau een groot toernooi won. Op zondag 1 maart schreef hij in zijn gewichtsklasse 100+ de ‘European Open’ in Warschau op zijn naam. Met een ippon was Spijkers zijn tegenstander uit Azerbeidzjan de baas. Kort na het toernooi in Polen ging de wereld op slot en vielen door de coronacrisis alle judotoernooien van de kalender als herfstblaadjes van de bomen.