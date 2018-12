Julia van Velthoven verkent voor EK: ‘Het is nu echt een crossparkoers’

Zaterdagochtend hadden de atleten twee uur de tijd om het parkoers op Safaripark de Beekse Bergen te verkennen. ,,Ik ken het parkoers al, maar het ligt er vandaag heel anders bij dan bij de Warandeloop (waar ze zich twee weken geleden kwalificeerde, red.). Dus fijn dat we er nog eventjes overheen konden rennen”, zei de 24-jarige Tilburgse nadat ze als laatste training een paar rondjes door de modder had gelopen. Na een flinke regenbui, de zoveelste deze week, was het weer aan het eind van de ochtend opgeklaard. Koud was het niet, al stond er wel behoorlijk wat wind. De ondergrond ligt er dit weekeinde veel natter bij. Van Velthoven: ,,Dus dat is goed om even te bekijken. En ook welke puntjes je onder je spikes moet doen. Ik denk dat ik voor 12 millimeter ga, bij de Warandeloop had ik nog 9 dus het zal iets langer worden. Ik vind dit nog wel prettig, het is nu echt een crossparkoers. Maar modderiger dan dit hoeft voor mij niet.”