Kapot wiel breekt Van Loon al snel op in ELE Rally

Kansloos

Op de eerste de beste klassementsproef, op de Automotive Campus in Helmond, zag een van de favorieten zijn klassementsambities al in rook opgaan. Erik van Loon, terug van een jaar weggeweest, werd teruggeslagen door een lekke band en kapotte velg. Daarbij raakte ook een schokdemper beschadigd. Bij het verwisselen van wiel op de proef verloor hij meer dan vier minuten op ritwinnaar Kobus. De ondernemer uit Eersel was op slag kansloos voor een hoge notering in het eindklassement. ,,Eens kijken of we op de tweede dag voor de toeschouwers nog iets leuks kunnen brengen", aldus Van Loon.