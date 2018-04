Karlovic schakelt Robredo uit in 'zijn' Barcelona

Bogers moet MXG­P-de­buut opnieuw uitstellen door nieuwe operatie

18:37 Het lijkt maar niet te mogen gebeuren voor Brian Bogers. De Eindhovenaar die dit jaar zijn debuut zou moeten maken in de MXGP voor het fabrieksteam van Honda, komt wellicht helemaal niet in actie in 2018. Een nieuwe operatie aan zijn voet zorgt ervoor dat Bogers andermaal moet revalideren.