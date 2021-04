Kazachse tennisser slaat ‘belachelijke’ return van 169 kilometer per uur

Bublik was zelf na zijn ‘belachelijke’ return, zoals ATP hem noemde’, gewonnen punt ook verbaasd. Met een brede grijns op zijn gezicht wilde hij maar al te graag de snelheid van zijn forehand weten. Bij het horen van het getal schudde hij vol ongeloof zijn hoofd. De service van tegenstander Jannik Sinner waarop de return van Bublik volgde, had overigens een snelheid van 188 kilometer per uur.

Nu ligt de snelheid van een opslag binnen het tennis tegenwoordig met regelmatig rond de 200 kilometer per uur, of zelfs daarboven. De snelst geregistreerde service ooit staat op naam van de Australiër Sam Groth, die bij een challenger in 2012 ooit een opslag van 263 kilometer van zijn racket liet spatten.

Het officiële record staat echter niet op naam van Groth. De ATP erkent namelijk niet de snelheidsrecords die zijn gemaakt bij een challenger, met name vanwege de betrouwbaarheid van de aanwezige meetapparatuur. Daarom heeft John Isner, ook wel bekend van de langste marathonpartij ooit op Wimbledon, het echte record in handen. De Amerikaanse hardhitter sloeg in een Davis Cup-wedstrijd in 2016 een bal met 253 kilometer per uur over de baan.



Overigens had Bublik in Miami niet heel veel aan zijn waanzinnige winner. De nummer 44 van de wereld verloor de partij met 6-7 (5) en 4-6 van Sinner en liep daarmee een plek in de halve finales mis.