Kazachstan-uit voor poen en prestige

DISTRICTSBEKER Best Vooruit, Deurne en NWC naar kwartfina­le districts­be­ker; Brabantia sneuvelt

5 maart De eersteklassers Best Vooruit en Deurne en tweedeklasser NWC zijn doorgedrongen tot de kwartfinale van de districtsbeker. Best Vooruit had daar thuis tegen derdeklasser Bladella wel strafschoppen voor nodig. Deurne won riant van Someren (6-1) en NWC zegevierde bij DVO (1-3). Brabantia redde het niet, de Strijpse ploeg verloor met 3-2 bij Nemelaer.