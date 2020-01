Keeper en speler stoppen drie penalty’s op rij

Toch gebeurde het in de Turkse competitiewedstrijd tussen Usakspor en Ergene Velimese, twee clubs die uitkomen op het derde niveau. In de slotfase, bij een voorsprong van 2-0 voor Usakspor, kregen de bezoekers een strafschop.

Doelman Ersin Aydin tikte de penalty fraai uit de benedenhoek, tot blijdschap van zijn medespelers die hem allemaal uitbundig feliciteerden. De scheidsrechter oordeelde echter dat Aydin te vroeg van zijn lijn was gekomen. Hij gaf de keeper geel en liet de strafschop overnemen. Ook de tweede poging wist Aydin uit de hoek te tikken, maar weer had de aanvoerder van Usakspor een stap naar voren gedaan toen de speler van Ergene Velimese aanlegde vanaf 11 meter. Het leverde doelman zijn tweede gele kaart op. Verdediger Levent Aktug nam de handschoenen over en ook hij bleek een ‘penaltykiller’.