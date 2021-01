Kees Koolen overleeft slagveld bij Dakar-opening

Zwarte Dakar-dag voor Van Loon en Rosegaar, ook tegenslag voor Koolen

3 januari Het was aan de finish van de eerste etappe van de Dakar Rally lang wachten op Carlos Sainz. Voor de fans van de Spaanse veteraan was het het wachten waard. Sainz verdrong in de slotfase van de 277 kilometer lange klassementsproef een andere Dakar-veelwinnaar van de eerste plaats in het autoklassement.