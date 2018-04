Keizer Ted-Jan van de Bloemen-dynastie, 'gezinsuitbreiding' voor Tapia

LIVE: Wat kan Verstappen in derde vrije training?

14:06 Max Verstappen eindigde gisteren als laatste en vijfde in de eerste twee trainingssessies op het circuit van Sakhir in Bahrein. Volg hier vanaf 14.00 uur het liveblog van de derde en laatste vrije training. Later vanmiddag is de kwalificatie, morgen de Grand Prix.