Kenin knokt zich terug na matige start

Barty blijft zonder te spelen de nummer 1

8:53 Ashleigh Barty kwam eind februari voor het laatst in actie, maar toch weet de Australische nu al dat ze ook na Roland Garros nog bovenaan de wereldranglijst staat. Simona Halep had Barty van de eerste plaats kunnen verdrijven. De Roemeense werd zondag in de vierde ronde in Parijs echter weggespeeld door de pas 19-jarige Poolse Iga Swiatek (1-6 2-6).