Kenin verslaat Kvitova in twee sets en kan na Australian Open ook Roland Garros winnen

Sofia Kenin (21) staat voor de tweede keer in haar tennisloopbaan in de finale van een grandslamtoernooi. De als vierde geplaatste Amerikaanse versloeg op Roland Garros in de halve finales de Tsjechische Petra Kvitova (30) in twee sets: 6-4 7-5.