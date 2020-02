Kenin wint Australian Open en grijpt eerste grandslamtitel

Sofia Kenin mag zich grandslamwinnares noemen. De Amerikaanse versloeg in de finale Garbiñe Muguruza in drie sets: 4-6, 6-2, 6-2.

Kenin trof in de finale een vrouw met ervaring met het winnen van grand slams. Muguruza won in 2016 Roland Garros en een jaar later schreef ze Wimbledon op haar naam. De Spaanse heeft ook nog de WTA-ranglijst aangevoerd.

Volledig scherm © AFP Kenin debuteerde in een finale van een grandslamtoernooi. Tot dit jaar had ze zelfs nog nooit meer dan één wedstrijd in Melbourne gewonnen. Ze reikte zelf niet eerder verder dan de vierde ronde. De nummer vijftien van de wereldranglijst maakte de afgelopen weken indruk op de Australian Open. In aanloop naar de finale verloor ze slechts één set. Alleen tegen de 15-jarige Cori Gauff stond ze drie sets op de baan. ,,Hier heb ik zo hard voor gewerkt”, zei ze. ,,En nu is het zover. Hopelijk is dit het begin van veel meer.”

Kenin kwam in de eerste set terug van een achterstand van 4-1 (4-4). Toch kon ze niet voorkomen dat Muguruza de set met twee gewonnen games op rij veiligstelde. Kenin domineerde de tweede set en liep via 4-1 uit naar 6-2. Bij een gelijke stand van 2-2 in de derde set werkte ze drie breakpunten weg om vervolgens zelf meedogenloos toe te slaan. ,,Ik heb verdiend verloren en mag toch terugkijken op een mooi toernooi”, zei Muguruza, die na een matig seizoen niet geplaatst was in Melbourne.

Breekpunten

Kenin verzilverde vijf van haar zes breekpunten in de wedstrijd. Muguruza kreeg ook kansen, maar benutte slechts twee van haar twaalf breekpunten. De Spaanse was in de vierde ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van Kiki Bertens. Ze was ongeplaatst in Melbourne na een teleurstellend seizoen. Muguruza won eerder al twee grandslamtoernooien. Ze schreef in 2016 Roland Garros op haar naam door in de finale Serena Williams te verslaan, een jaar later klopte ze Venus Willaims in de eindstrijd van Wimbledon.