Kerber laat toernooi in Madrid schieten vanwege dijbeenblessure

Serena Williams liet donderdag al weten dat ze niet naar de hoofdstad van Spanje komt. De voormalig nummer één van de wereld keerde in maart terug op de baan nadat ze in september voor het eerst moeder was geworden.

De Amerikaanse was nog niet op niveau bij haar rentree. In Indian Wells verloor ze in de derde ronde van haar zus Venus, in Miami vloog ze er tegen de Japanse Naomi Osaka zelfs al in de eerste ronde uit.