Kerber revancheert zich tegen Williams en grijpt eerste Wimbledon-titel

Het is de derde Grand Slam-titel voor de 30-jarige Duitse. In 2016 won ze de Australian Open en de US Open. Daarna kende ze een moeizaam seizoen en zakte op de wereldranglijst, die ze drie keer voor korte tijd had aangevoerd. Maar in Londen speelde ‘Angie’ als vanouds. Ze verloor op weg naar de finale één set en liet zich ook in de finale niet imponeren door haar tegenstander aan de overkant. In een goed uur was de finale gepiept. Het voelde als een anticlimax na de geweldige halve finale bij de mannen tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal, die eerder op de middag moest worden afgemaakt. Maar daar kan Kerber niets mee, ze speelde nagenoeg foutloos en verdiende de titel. Het was bovendien een revanche voor 2016, toen dezelfde finale door Williams werd gewonnen. De Amerikaanse joeg op het Grand Slam-record van de Australische Margaret Court. Die staat sinds 1975 op 24 stuks, Williams bleef op 23 steken toen ze vorig jaar met zwangerschapsverlof ging. Eenmaal bevallen van dochter Olympia, in september 2017, kwam haar carrière op het spel te staan door serieuze complicaties daarna.

Williams speelde, niet voor het eerst dit toernooi, een zwakke eerste set. Ze werd drie keer gebroken, sloeg 14 onnodige fouten en zat overduidelijk niet lekker in de partij. Kerber hoefde niet eens geweldig te spelen om de eerste set met 6-3 te winnen. De Duitse was constant als altijd, haalde meer ballen, spreidde die keurig en met goede diepte en wachtte geduldig op de fout van de Amerikaanse.



De wedstrijd kwam in het begin van de tweede set even los. Williams won een moeizame eerste servicegame en toonde voor het eerst echt emotie. Met de bekende blikken en het kreunen probeerde ze het dan maar over een andere boeg te gooien. Kerber was bepaald niet onder de indruk, ging zelf ook beter spelen en bleef worden geholpen door uiterst merkwaardige fouten van Williams. Een break op 3-2 was voldoende, Kerber werd even zenuwachtig bij het uitserveren maar werd nog maar eens geholpen door een enorme misser van Williams aan het net en een onnodige fout op matchpoint.



Kerber liet zich vallen op het heilige gras, Williams kwam naar de overzijde van de baan voor de mooie felicitatie. De Amerikaanse werd gesteund door Meghan Markle, de vrouw van Prins Harry, in de Royal Box, kon niet verdrietig zijn zei ze. ,,Ik ben letterlijk pas net begonnen”, doelde een emotionele Williams in haar interview op de baan op haar rentree als moeder op de tour.



Kerber is de eerste Duitse Wimbledon-winnares sinds Steffi Graf in 1996. Ze stijgt door haar titel van plek 10 naar 4 op de nieuwe wereldranglijst, die maandag verschijnt. ,,Ik weet zeker dat je je volgende Grand Slam snel zal winnen”, sprak ze troostende woorden richting vriendin Williams.