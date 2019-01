Kerber snel door op haar verjaardag

Pupil marathon­ploeg Anema vertrekt naar kamp van ‘vijand’

15:41 Een opmerkelijke transfer in het marathonschaatswereldje: Evert Hoolwerf ruilt het pak van Royal A-ware in voor dat van de formatie AB Vakwerk. Oftewel, de 23-jarige pupil van trainer Jillert Anema gaat met ingang van het volgende seizoen rijden in de ploeg van sprinter Gary Hekman.