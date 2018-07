Kerber ten koste van Ostapenko naar finale Wimbledon

Kerber won in 2016 wel de Australian Open en de US Open. Na die laatste zege was ze even de nummer één van de wereld. Maar de dertigjarige Duitse, dochter van een Poolse vader, beleefde in 2017 een terugval met vroege uitschakelingen in de grandslamtoernooien. Haar aftocht in de eerste ronde van de US Open deed haar zelfs buiten de top 20 belanden. ,,Het was een moeilijk jaar, ook daarom ben ik zo blij dat ik nu weer in de finale van een grand slam sta'', vertelde ze voor de camera van de BBC na een partij die iets meer dan een uur had geduurd. Kerber had zich daar na een moeilijk begin veruit de stabielste speelster getoond tegen de te veel fouten makende Ostapenko, de pas 21-jarige Letse die vorig jaar verraste met winst op Roland Garros. Op Wimbledon had ze vorig jaar al de kwartfinales bereikt.



Kerber brak de opslag van Ostapenko in de eerste set bij 3-3 en liep meteen door naar setwinst. In de tweede set was het snel 5-1, maar duurde het even voor Kerber haar tweede wedstrijdpunt benutte. ,,Jelena knokt echt tot het laatste punt, het was zwaar'', vertelde Kerber, die de eerste Duitse winnares kan worden op Wimbledon sinds Steffi Graf 22 jaar geleden er haar laatste titel veroverde.