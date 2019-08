Kerber weer snel klaar in New York

Jong PSV mist stoot­kracht na vertrek Piroe en Aboukhlal en verliest van MVV

21:57 Jong PSV heeft ook het derde competitieduel in de eerste divisie niet in winst om kunnen zetten. Tegen MVV moest de formatie van Peter Uneken in eigen huis zelfs een nieuwe nederlaag slikken: 0-1. Jong PSV is na veel mutaties in de afgelopen zomer nog zoekende.