Kerkhove ziet hoop op deelname aan US Open vervliegen

Sleegers scoort, maar wint niet met Feyenoord-plaaggeest Trencín

20:34 AS Trencín is de play-offs van de Europa League gestart met een gelijkspel tegen AEK Larnaca. De Slowaakse ploeg, in de derde voorronde nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Feyenoord, kwam in eigen huis niet verder dan 1-1.