Kevin Abbring 20ste in Monte Carlo: ‘Lekker gereden, niks fout gedaan’

Abbring zei in de rally over deel besneeuwde wegen alleen wat kleine dingetjes te zijn tegengekomen. ,,Wel lekker gereden en niks fout gedaan. Niks stoms in ieder geval.” De VW-piloot had vooral last van zijn lage startpositie en de Franse avondklok. Zijn voorrijders konden daardoor een deel van de meest gevaarlijke ochtendproeven niet meer controleren. ,,Die moet je dan jammer genoeg op safe rijden.” Op volle kracht had er volgens hem een plek rond de top-15 ingezeten.