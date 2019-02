Kiki Bertens blijft na uitschakeling achtste

Angelique Kerber, de nummer zeven op de ranking, bereikte wel de halve eindstrijd en blijft Bertens zo voor. De Wateringse, die zich begin februari in Sint-Petersburg van haar achtste WTA-titel verzekerde, was bij winst van het toernooi in Doha naar de vierde plek geklommen.

Komende week doet Bertens mee in Dubai. Daar kan ze veel punten verdienen. De pupil van coach Raemon Sluiter verloor vorig jaar in de eerste ronde van dat toernooi van de Chinese Qiang Wang.