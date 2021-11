Kiki Bertens en het nieuwe leven: ‘Zal mijn zoon niet dat eerste racketje in de handen duwen’

Door Rik Spekenbrink



Kiki Bertens is net een uur in het dorp, als haar vader Rob appt. ‘Was jij in Berkel?’ Er blijft hier weinig geheim, kennelijk. Ze is inderdaad in Berkel en Rodenrijs, even boven Rotterdam, de plek waar ze voor het eerst op zichzelf woonde en waar ze achttien jaar lang elke dag trainde met haar leermeester Martin van der Brugghen. Nu vertelt ze er over haar nieuwe leven, zonder racket en met baby op komst.



Klein uitstapje: als Nederland voor de Fed Cup speelde, het landentoernooi voor vrouwen, zat er geregeld een man in een snikheet oranje leeuwenpak op de tribune. Dat was diezelfde Pa Bertens.