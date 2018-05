Kiki Bertens fluitend ronde verder

Het was de tweede ontmoeting tussen Bertens en Sabalenka. De 26-jarige Wateringse versloeg de huidige nummer 48 van de wereld vorig jaar in de Fed Cup in drie sets. Dit keer was het een eenzijdige partij. Bertens behield de gehele partij haar eigen service. In de eerste set sloeg ze direct in de eerste game toe op de opslag van Sabalenka en bij een voorsprong van 4-2 deed ze dat nog eens.



Ook in de tweede set was het niveauverschil te groot. In sommige games kwam Sabalenka aardig mee, maar ze maakte ook te veel fouten. De laatste hoop voor de Wit-Russische verdween bij een achterstand van 4-1. Ze liet toen liefst vijf breakpoints onbenut.