Kiki Bertens in eerste ronde Roland Garros tegen Pauline Parmentier

Bertens, die in Parijs als vierde is geplaatst, won nog nooit van Pauline Parmentier, die in 2014 (kwalificatie Roland Garros), 2015 (eerste ronde Miami Masters) en 2016 (finale Monterrey) in drie ontmoetingen steeds de sterkste was.



Bertens verloor vorig jaar in de derde ronde van Roland Garros van de Duitse Angelique Kerber. Haar beste prestatie op het grandslamtoernooi van Parijs was in 2016, toen ze de halve finale verloor van de Amerikaanse Serena Willliams. Na haar toernooizege in Madrid deze maand en het bereiken van de halve finale in Rome, is Bertens geklommen naar de vierde plaats op de wereldranglijst en wordt ze gezien als een van de favorieten voor de titel in Parijs.