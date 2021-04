Kiki Bertens keert zonder te spelen terug in top 10

Kiki Bertens staat weer in de top 10 van de wereldranglijst. De 29-jarige Westlandse kwam afgelopen week weliswaar niet in actie, maar steeg toch één plek. Bertens nam de tiende plaats over van Petra Kvitova uit Tsjechië, die vorige week in Stuttgart in de kwartfinales werd uitgeschakeld en op de mondiale ranking van de tiende naar de twaalfde plaats zakte.