Kiki Bertens over boycot Osaka: ‘Ik heb die vraag al 38 keer beantwoord’

Ganna zag concurrent vallen: ‘Nu staan we weer quitte, dacht ik’

30 mei Filippo Ganna boekte vandaag in Milaan zijn zesde ritzege in de Giro d’Italia. De wereldkampioen tijdrijden is al vijf tijdritten op rij ongeslagen in de Italiaanse ronde, al scheelde het bijzonder weinig of Rémi Cavagna had op de slotdag van de Giro de winst gepakt. ,,Ik dacht: daar gaat mijn ritzege.”