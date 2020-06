Kiki Bertens, Robin Haase en dan... deze vier aanstormende talenten?

Arianne Hartono (24): ‘Ik moest weer op nul beginnen’

Dit verhaal is onderdeel van onze tennisspecial in samenwerking met de KNLTB. Deze bijlage vind je bij de krant van 15 juni 2020 of lees je hier online. Als studente psychologie in de VS slaagde ze cum laude én werd ze Amerikaans studentenkampioen. In haar ‘tweede tennisleven’ wil Arianne Hartono een profbestaan opbouwen.



Het is een verleidelijke gedachte: wie psychologie heeft gestudeerd, zal mentaal wel ijzersterk zijn op de baan. Focussen, goed omgaan met tegenslagen, ook bij een kansloos lijkende achterstand nooit opgeven: dat zou appeltje-eitje moeten zijn. Toch? Arianne Hartono lacht: ,,Dat zou je wel denken, ja. Het kán een voordeel zijn. En ik heb tijdens mijn studie inderdaad de tools geleerd om ook op de spannendste momenten te blijven focussen. Maar ja, de praktijk hè? Ik ben iemand die niet snel opgeeft, maar ook in dat opzicht ben ik nog lang niet uitgeleerd.’’

‘Mentaal sterk zijn’ was ook de opdracht toen Arianne na haar studie terugkeerde naar Nederland om proftennisser te worden. In de VS was ze een gevierd speelster, na haar studententitel werd ze bedolven onder aandacht, complimenten en interviews; eenmaal terug in Nederland moest ze weer ‘op nul’ beginnen. ,,Het was een flinke overgang, dat wist ik van tevoren. Ik ben nu aan het investeren in mijn carrière, heb de drive om elke dag het beste uit mezelf te halen.’’

Volledig scherm Arianne Hartono. © Pim. Ras Fotografie

Wie begint in het profcircuit bij ITF-toernooien, zal vaker verliezen dan winnen, maar Arianne weet inmiddels ook wat winnen is. Ze won twee jaar achtereen het ITF-toernooi in Jakarta, met veel familie langs de baan. ,,Mijn ouders kwamen in de jaren 90 vanuit Indonesië naar Nederland, de rest van de familie bleef achter. Indonesië voelt dus als een tweede thuis. Misschien hielp dat, maar eigenlijk moet ik overal kunnen presteren.’’

Quote Ik ben nu aan het investeren in mijn carrière, heb de drive om elke dag het beste uit mezelf te halen Arianne Hartono Door die prestaties klom ze richting 400ste plek op de grote WTA-ranking. ,,We, en daarmee bedoel ik de KNLTB-trainers en mijn privétrainer Jan-Willem Koopman, kijken vooral naar de big picture. Ik moet zo veel toernooien spelen, voor zover mogelijk in 2020 natuurlijk, en op andere dagen hard werken op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen om volwaardig prof te worden. Daarmee bedoel ik een plek bij de eerste 200 van de wereld, pas dan kun je aan tennis verdienen. De begeleiding vanuit de bond en de faciliteiten in Amstelveen zijn nu helemaal top, maar op de baan moet je het toch zelf doen. Naast talent draait het uiteindelijk om de vraag: hoe graag wil je dit echt?’’

Jesper de Jong (20): Alle puzzelstukjes op hun plaats

Als je de bestorming van de tennistop vergelijkt met een - verdraaid lastige - puzzel, dan maakt Jesper de Jong inmiddels flinke vorderingen: steeds meer stukjes passen.

Soms is succes niet direct te verklaren. Zoals die ene week in oktober 2019, toen alles opeens voor de wind ging; de puzzelstukjes vielen op hun plaats. Jesper de Jong won tot zijn verrassing het 25.000 dollar-toernooi in Fort Worth, in de VS, terwijl de voortekenen niet eens zo geweldig waren. ,,De week ervoor was ik, ook in de VS, al in de eerste ronde uitgeschakeld; met mijn zelfvertrouwen was het weleens beter gesteld geweest. Maar in Fort Worth overleefde ik de eerste ronde en ging ik per ronde beter spelen. Je moet soms wat geluk hebben, bijvoorbeeld dat tegenstanders je een beetje liggen qua spelstijl.’’

Volledig scherm Jesper de Jong. © Pim Ras Fotografie

Zelf is hij een allrounder, met een uitstekend loopvermogen, en bezit hij de kwaliteit om weinig fouten te maken. Tijdens toernooien wordt hij onder anderen begeleid door de travelling coaches Michiel Schapers en Peter Wessels. Als hij niet in het buitenland speelt, traint hij op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen.

Quote Ik weet heel goed dat je als jonge speler niet zomaar even in de top 100 belandt. Toptennis betekent ook: geduldig zijn Jesper de Jong Als de naam Jesper de Jong valt, wordt vaak in één adem ook zijn concurrent/generatiegenoot Ryan Nijboer genoemd. Ze vochten op de baan al de nodige krakers uit én helpen elkaar waar mogelijk. Logisch, vindt Jesper. ,,We hebben ongeveer hetzelfde niveau en dezelfde leeftijd. Af en toe zijn we concurrenten; die heb je nu eenmaal nodig om beter te worden. En omdat we vaak met én tegen elkaar trainen als sparringpartner en soms ook op dezelfde toernooien actief zijn, krijg je vanzelf een band.’’



En nog even over die puzzel: die legt hij ook samen met zijn coaches. Bijvoorbeeld bij het bepalen welke toernooien hij gaat spelen, waar hij de grootste kans maakt om een aantal rondes te overleven. ,,Je moet slim zijn in je keuzes. Samen met onder anderen Paul Haarhuis bekijken we de beste opties. En daarbij weet ik heel goed dat je als jonge speler niet zomaar even in de top 100 belandt. Toptennis betekent ook: geduldig zijn.’’

Ryan Nijboer (20) ‘Uit een nederlaag iets positiefs halen’

Hij heeft eraan geroken: vorig jaar maakte Ryan Nijboer zijn debuut in de kwalificaties van het ABN Amro World Tennis Tournament in Ahoy, een ATP 500-toernooi. Tussen de grote jongens dus, en dat was in meerdere opzichten onvergetelijk.

Zo won hij, nadat hij eerder had gezegevierd in de Supermatch (een mini-toernooi voor de beste Nederlandse talenten) en daarom een wildcard had gekregen, in Ahoy van de Duitser Jan-Lennard Struff, momenteel de nummer 34 (!) van de wereld. Ryan Nijboer: ,,Dat was hartstikke mooi, zo’n ATP-toernooi en dan stunten tegen zo’n sterke speler. Het smaakt naar meer, tegelijkertijd weet ik dat het een uitzondering is: ik heb niet direct dat niveau. Je bent niet zomaar een speler van het kaliber Robin Haase, die jarenlang in de top 50 stond.’’ Dat merkte Ryan in het restant van 2019. ,,Ik heb een aantal blessures gehad, het was een mindere periode. Gelukkig ben ik nu weer fit en kan ik voluit trainen. Ik wil dit jaar meer vertrouwen opdoen.”

Volledig scherm Ryan Nijboer. © Pim Ras Fotografie

Bij toernooien wordt hij geholpen door de travelling coaches van de KNLTB. ,,Het gebeurt ook dat je alleen reist, dat is wat lastiger. In deze fase van mijn carrière verlies ik nog vaak, het is de kunst om uit je partijen het positieve te halen. Gelukkig kan ik daar redelijk mee omgaan, het is niet zo dat ik na een verloren partij een paar dagen de weg kwijt ben. Het is fijner als je met een coach reist. Zo was eerder dit jaar in Egypte Melle van Gemerden mee. Dat is heel nuttig, hij ziet dingen die je zelf op de baan niet ziet als speler. Het is heel waardevol om dat soort directe feedback te krijgen.’’

Quote Ik kijk ook naar andere wereldtop­pers, maar Nadal is mijn favoriet. Zijn voetenwerk en vooral zijn vechtlust, die zijn ongeëven­aard Ryan Nijboer Intussen moet hij zich goed blijven verzorgen. Dat is in Nederland vaak makkelijker dan in het buitenland. ,,In Egypte zaten we in een resort. Het enige redelijk gezonde voedsel was droge rijst met kip. Met zelf meegebrachte eiwitshakes en vitaminepillen probeer je dan toch gezond te blijven.’’



Hij blijft hard werken om zijn wapens (een sterke forehand en snel voetenwerk) verder te perfectioneren. Net als Rafael Nadal, zijn idool. ,,Ik kijk ook naar andere wereldtoppers, maar Nadal is mijn favoriet. Zijn voetenwerk en vooral zijn vechtlust, die zijn ongeëvenaard.’’

Eva Vedder (20): ‘Het leukste werk dat ik kan bedenken’

‘De nieuwe Kiki’, het is een typering die Eva Vedder vaker hoort. Ze beschouwt de vergelijking als aanmoediging. ,,Kiki doet het zó geweldig en zorgt daarmee ook voor meer vertrouwen en geloof bij ons, de nieuwe generatie. Kiki laat nu zien dat het kan, dan kunnen wij het misschien ook.’’

Spijkerhard trainen, spelen, veel reizen, jezelf goed verzorgen, op tijd naar bed, letten op een gezond eetpatroon: wie een succesvolle prof wil worden, moet gedisciplineerd leven. Eva Vedder: ,,Ja, het vergt veel discipline, maar ik vind tennis vooral zó mooi. Ook na een verloren partij - natuurlijk kan ik slecht tegen mijn verlies - wil ik weer gauw de baan op. Als je alles zo opnoemt lijkt tennis misschien wel op ‘werk’, maar het is wel het leukste werk dat ik kan bedenken.’’

Volledig scherm Eva Vedder. © Pim Ras Fotografie

Naast dat leuke werk studeert Eva rechten, voor zover haar schema het toelaat. ,,In sommige weken heb ik er gewoon weinig tijd voor; het is ook zeker niet makkelijk. Maar het gebeurt wel dat ik bij een toernooi in de eerste ronde word uitgeschakeld, en de week erna in hetzelfde land weer een toernooi speel. Naast mijn trainingen heb ik dan voldoende loze uren om in de boeken te duiken. Een studie geeft ook afleiding op momenten dat het met tennis wat minder gaat.’’

Quote Mijn ouders zijn zeker sportief, maar hebben Buddy en mij altijd heel vrij gelaten om te doen wat we leuk vonden. Ze hebben ons nooit gepusht, wel altijd gesteund Eva Vedder Eva is niet alleen gezegend met veel tennistalent, maar ook met een beroemde broer: acteur/presentator en Wie is de Mol?-winnaar Buddy Vedder, die vijf jaar ouder is. En nee, de suggestie dat ze allebei als kind in een ketel met toverdrank zijn gevallen, klopt niet; Eva houdt het op toeval. ,,Mijn ouders zijn zeker sportief, maar hebben Buddy en mij altijd heel vrij gelaten om te doen wat we leuk vonden. Ze hebben ons nooit gepusht, wel altijd gesteund.’’



Zo’n bekende broer die ook uitblinkt in zijn vak, dat is heel waardevol, vindt Eva. Want of je nu topsport bedrijft of aan de weg timmert in de showbizzwereld, er zijn wel degelijk parallellen en ervaringen die je kunt delen. ,,Buddy en ik bespreken veel dingen, lopen ook vaak tegen dezelfde dingen aan. Presteren op de juiste momenten, de beste willen zijn, ergens in uitblinken en omgaan met druk; daar hebben we het vaak over en daar haal ik ook steun uit.’’