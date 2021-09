Kim Clijsters onderuit bij rentree

Clijsters, die meer dan een jaar geen wedstrijd had gespeeld, kwam in Chicago binnen op een wildcard. Vorige maand moest ze nog afzeggen voor Cincinnati en de US Open. Maandag tegen Hsieh liet de voormalige nummer 1 van de wereld af en toe uitstekend tennis zien, maar ze maakte tegen haar drie jaar jongere opponente te veel onnodige fouten voor een vervolg in het enkelspel. Clijsters is nog wel in het dubbel te zien naast haar landgenote Kirsten Flipkens.