Kimberley Bos start aan de 'verkeerde' kant

Kimberley Bos is de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen met een noviteit. De skeletonster uit Ede, achtste tijdens haar olympische debuut in Pyeongchang, startte aan de rechterkant van haar 'sleetje' in plaats van links. 'Het was alsof je plots met je andere hand moet schrijven.'