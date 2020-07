Kippenvel bij Bertens na dood Van Ruijven: ‘Dan weet je: met iemand die heel fit is kan van alles gebeuren’

‘Broer van Serge Aurier doodgescho­ten in Toulouse’

9:32 De broer van Tottenham Hotspur-verdediger Serge Aurier, Christopher Aurier, is vanmorgen vroeg doodgeschoten in Toulouse. Dat melden Franse media. Volgens de Franse nieuwszender Europe 1 werd het slachtoffer rond de klok van 5 uur vanmorgen dodelijk geraakt. In Toulouse is een klopjacht bezig op de verdachte.