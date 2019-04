KNLTB onderscheidt Krajicek en Siemerink met internationale award

Technisch directeur Jacco Eltingh heeft namens de Nederlandse tennisbond de Tennis Europe Awards uitgereikt aan Richard Krajicek en Jan Siemerink. De voormalig toptennissers ontvingen in Amsterdam de internationale onderscheiding op aanvraag van de KNLTB voor hun prestaties en inzet voor het tennis in Nederland.

,,Het is fantastisch om deze mannen in het zonnetje te zetten en onze waardering voor hen kracht bij te zetten met deze Tennis Europe Awards”, zei Eltingh. ,,Ik ben trots dat ze hun passie voor de tennissport delen en nog steeds zo betrokken zijn bij tennis in Nederland.”

Krajicek en Siemerink vormden met Jacco Eltingh en Paul Haarhuis de ‘Gouden generatie’, een benaming voor het meest succesvolle tijdperk in het Nederlandse mannentennis. Deze generatie kwam eind jaren tachtig op en was succesvol in de jaren negentig. Onder bondscoach Stanley Franker beleefde het Nederlands team goede tijden in de Davis Cup. Krajicek won daarnaast zeventien titels, waaronder Wimbledon. Siemerink won vier ATP-toernooien, waaronder het ABN AMRO-toernooi in 1998.