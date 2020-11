KNVB bindt strijd aan tegen zwart geld bij amateurs: ‘Onze mooie sport moet schoon’

Diverse clubs kwamen daardoor al zichtbaar in de problemen. Zo kwam OFC Oostzaan dit jaar volop in het nieuws vanwege vermeende criminele banden, witwaspraktijken en onduidelijke geldstromen. De voorzitter van het Utrechtse Magreb’90 werd opgepakt vanwege internationale drugshandel. En in Amsterdam bestond zelfs de vrees voor liquidaties tijdens wedstrijden van zaalvoetbalclub ’t Knooppunt, die met crimineel geld werd gefinancierd. Andere clubs worstelden met een criminele hoofdsponsor, trainer of kantinebeheerder. De KNVB kent zelfs een voorbeeld waar jeugdspelers door geldschieters werden geronseld als drugskoerier.