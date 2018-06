Kobus speelt met concurrentie in ELE Rally

Skoda-rijder Kobus was zelf niet het minst verbaasd over zoveel suprematie. ,,In de vorige wedstrijd, de BeNeLux-Trophy 4 weken geleden, konden we de top 2 niet volgen. We lopen al het hele seizoen te stoeien met de auto. We hebben de hele auto uit elkaar getrokken, alles nagemeten. Daarbij hebben we het een en ander gevonden in de set-up en dat aangepast. Dit weekeinde gaat het verrassend goed. Het vertrouwen is er en als het vertrouwen er is, is de snelheid er", zei Kobus.