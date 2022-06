Koele kikker Shadé van Oorschot meldt zich tussen nationale turntop

De rijzige Shadé van Oorschot is een verfrissende verschijning in de top van het vrouwenturnen. De 18-jarige Schijndelse verbaasde zaterdag alles en iedereen, inclusief zichzelf en clubcoach Nico Zijp van Topturnen Zuid, door brons te pakken op de meerkamp tijdens de NK in Rotterdam.

Na een pijnlijk einde van 2021 door een knieblessure moet 2022 het jaar van de doorbraak worden voor het turntalent. ,,Wie weet”, zei ze lachend in Ahoy, met een bronzen plak om de nek. Die knie was de eerste echte blessure in mijn carrière. Dat hoort er helaas ook bij. Net toen ik aansluiting begon te krijgen met de senioren. Ik ben er weer goed doorheen gekomen.”

Op krukken

Een botkneuzing en een lengtescheurtje in de meniscus luidde de diagnose, opgelopen tijdens de WK-kwalificatie. ,,Ik heb een tijdje op krukken gelopen. Daarna moest ik heel mijn kracht weer opbouwen. Dat heeft tijd nodig gehad. Mijn doel was om hier een stabiele wedstrijd te turnen en iedereen te laten zien wat ik kan. Dat is zeker gelukt, als een van de jonkies tussen de top van Nederland.”

Quote Ze is een trainings­beest, altijd hard aan het werk. Dat betaalt zich nu uit Nico Zijp

Coach Nico Zijp moest terugdenken aan het moment dat de leergierige Shadé zeven jaar geleden de deur gewezen werd bij Flik-Flak in Den Bosch. ,,Ze schreef een briefje aan alle trainers: ‘Ik ga zo hard werken dat ik terug zal komen. Mijn droom en doel is om het allerhoogste niveau te halen.’ Toen zat het er al in. Ze is een trainingsbeest, altijd hard aan het werk. Dat betaalt zich nu uit.”

Terugkijkend op die periode zegt de turnster zelf dat ze toen het niveau dat bij Flik-Flak gevraagd werd, nog niet aankon. ,,Ik begon bij de club in Schijndel met een paar uurtjes in de week. Al gauw blonk ik daar uit. Op een talententraining in Den Bosch werd ik uitgekozen. Maar die stap bleek nog net iets te groot voor mij.”

Hobbels

Ze koos voor Tabitta in Boxtel, dat later een samenwerking aanging met Flik-Flak onder de naam Topturnen Zuid. Via een omweg keerde Van Oorschot terug in Den Bosch. ,,Zij heeft heel veel hobbels overwonnen” stelt Zijp. ,,Die knieblessure, maar ook de ontwikkeling tot vrouw is een hobbel. Van een heel smal meisje is ze een vrouw geworden. Bij de transitie van junior naar senior blijven er maar weinig over. Zij blijft over, omdat ze heel erg gemotiveerd is, de dingen serieus aanpakt. Ik denk dat ze een turnster van 52 tot 53 punten op de meerkamp kan worden, misschien nog wel meer. Dat is goed voor het Nederlandse turnen.”

Volledig scherm Coach Nico Zijp, hier aan de zijde van Tisha Volleman die voor Topturnen Zuid het zilver veroverde op de meerkamp. © ANP

Op basis van haar bronzen meerkamp kan de roc-studente marketing en communicatie in Nijmegen zich zo goed als zeker opmaken voor haar EK-debuut bij de senioren, in augustus in München. Dat ze gisteren in de toestelfinales op balk en vloer niet goed uit de verf kwam, mag de pret niet drukken. ,,Het ging wat moeizamer”, erkende ze. ,,Het was zaterdag een hele ontlading. Ik was ook onder de indruk van het publiek en alles. Het is moeilijk schakelen om er de volgende dag weer te kunnen staan. Het was ook lang geleden dat ik twee dagen achter elkaar wedstrijden heb gehad.”

Zijp had er wel een verklaring voor, ook al typeert hij zijn pupil als een koele kikker die zich door niemand laat intimideren. ,,Zo’n enorme emotionele ontlading vreet zoveel energie. Dat breekt haar de tweede dag op. Dat geeft helemaal niet. Hier kan ze juist mee verder.”