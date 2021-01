Komt er ooit nog een vierde wereldtitel voor Van Gerwen?

Door Max van der Put



Zondagavond (of misschien zelfs al zaterdag) weten we pas of deze nederlaag ook het einde van een tijdperk markeert. Sinds 1 januari 2014 voert Mighty Mike onafgebroken de wereldranglijst aan. Vrijwel altijd onbedreigd. Tot 2020, tot ook de grote toernooien zonder publiek werden afgewerkt. Alsof Van Gerwen het gejuich of soms ook gejoel nodig heeft om op de golven daarvan te excelleren.



Verovert Gerwyn Price zondag de wereldtitel, dan stoot hij en passant Van Gerwen van de troon. De Welshman is dan de nieuwe aanvoerder van de Order of Merit, de ranglijst die is gebaseerd op het prijzengeld dat darters in de laatste twee jaar hebben verdiend.