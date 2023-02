Koning bezoekt finale jubileumeditie tennistoernooi in Ahoy

Burgemees­ter Parijs houdt voet bij stuk: Russen niet welkom op Olympische Spelen zolang oorlog duurt

Russische atleten zijn volgend jaar niet welkom bij de Olympische Spelen in Parijs als de oorlog in Oekraïne dan nog steeds bezig is. Dat meldt Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, dinsdag op Twitter.

