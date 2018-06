Kontaveit stopt indrukwekkende zegereeks Kvitova

Kvitova won in aanloop naar het grandslamtoernooi in Parijs de graveltoernooien in Madrid en Praag. In Madrid versloeg ze in de finale Kiki Bertens. De tweevoudig Wimbledonkampioene opende vol vertrouwen tegen Kontaveit en nam in de eerste set een 3-1-voorsprong. Daarna nam Kontaveit steeds meer het initiatief over. Bij de stand van 5-4 en 6-5 in de tweede set kon de nummer 24 van de wereld de wedstrijd al uitspelen, maar toen stribbelde Kvitova nog tegen. In de tiebreak sloeg ze wel toe.